Hubble Uzay Teleskobu arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu

BU ARIZA HUBBLE'IN SONU MU?



Uzay mekiği programının 2001'de sona ermesinden ve James Webb Uzay Teleskobu'nun 2021'de fırlatılmasından bu yana, Hubble'ı onarmak için başka ekip gönderilmedi.



Ancak bu Hubble'ın sonu anlamına gelmiyor. NASA, teleskobu çalıştıran ekibin olası çözümleri bulmaya çalıştığını açıkladı.



2009 yılında Hubble'a beşinci ve son kez bakım yapıldığında altı yeni jiroskop takıldı. Bu jiroskoplardan yalnızca üçü hala çalışıyor; hatalı sinyalleri geri gönderen de dahil.



İdeal olarak, Hubble aynı anda üç jiroskop kullanması gerekiyor ancak yalnızca bir jiroskopla çalışması da mümkün.



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Bunun Hubble'ın sonu olup olmadığı konusunda NASA yetkilileri iyimserliğini koruyor.



Ajans bugün yaptığı bir duyuruda, "NASA, Hubble'ın bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki dönemde de ajansın James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor" diye yazdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin