AB Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarına yasak getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin korunmasından sorumlu kurumu EDPB, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta şirketinin kullanıcı onayı almadan kişiselleştirilmiş reklam gösteremeyeceğine hükmetti. Kararın ardından Meta hisseleri düştü.

AB Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarına yasak getirmeye hazırlanıyor

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Kişisel verilerin işlenmesine dayanan reklamlar üzerinden para kazanan devi şirketlerinin iş modelleri ve veriler ile ne yaptıkları kamuoyu ile ulusal otoriteler tarafından da yakından izleniyor.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bir kaynağın dün verdiği bilgiye dayandırılan hüküm, Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) aldığı ancak kamuya açıklanmamış kararda yer aldı.

Buna göre, Avrupa birimi İrlanda'da kurulu olan Meta'nın tabi olduğu İrlanda veri koruma kurumu bir ay içinde EDPB'nin kararı doğrultusunda bir karar alacak. EDPB büyük ihtimalle İrlandalı kurumun Meta'ya para cezası vermesini isteyecek.

Meta'nın META.O hisseleri haberin ardından dün yüzde 6.8 düşüşle kapandı.

Yine dijital reklam gelirlerinin baskın olduğu şirketler  GOOGL.O yüzde 2.5, Snap SNAP.N yüzde 6.8 ve Pinterest PINS.N yüzde 5.1 geriledi.

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