ABD, Apple'a antitröst davası açtı!

Dünyanın en zengin şirketlerinden biri olan Apple, şimdi de ABD hükümetiyle karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı ve 16 eyalet Silikon Vadisi devine karşı dava açarak, şirketi rakiplerini saf dışı bırakmak ve müşterilerin ürünlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için tekel olarak gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

DAHA AZ SEÇENEĞE YOL AÇTIĞI İDDİA EDİLİYOR



Davanın merkezinde, Apple'ın daha küçük şirketlerin iPhone'larındaki donanım ve yazılıma erişimini engellediği ve bunun da müşteriler için daha az seçeneğe yol açtığı iddiaları yer alıyor.



Apple yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde ve bu da onu dünyanın en değerli şirketlerinden biri yapıyor.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Piyasa analist firması IDC'ye göre iPhone, dünya üzerindeki en popüler telefonlardan biri ve küresel pazarı domine ediyor. Adalet Bakanlığı, Apple'ın zirvedeki yerini garantilemesinin tesadüf olmadığını iddia ediyor.

Başsavcı Merrick Garland, "Tüketiciler, şirketler antitröst yasalarını ihlal ettiği için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı. Eğer itiraz edilmezse, Apple akıllı telefon tekelini güçlendirmeye devam edecektir."



SÖZLEŞME KISITLAMALARI DAHA FAZLA PARA ALMASINI SAĞLIYOR

Adalet Bakanlığı, Apple'ın geliştiricilere sözleşme kısıtlamaları getirmesinin, yeni inovasyonun kendi ekosistemi içinde tutulması anlamına geldiğini söylüyor.

Hükümet bu sayede Apple'ın tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik yaratıcılarından, yayıncılardan ve küçük işletmelerden daha fazla para alabildiğini söylüyor.



Adalet Bakanlıkları, bu kısıtlamalar nedeniyle Apple'ın geniş bir işlevselliğe sahip süper uygulamalardaki yenilikleri engelleyebildiğini ve iMessage sisteminin insanların platformlar arası mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını engellediğini söylüyor.



Hükümet ayrıca Apple'ın video oyunları için akış hizmetleri, Apple olmayan akıllı saatler ve kullanıcıların dokunarak ödeme yapmasına olanak tanıyan üçüncü taraf dijital cüzdanlardaki yenilikleri bastırmak için gücünü savurduğunu söylüyor.

APPLE GİZLİLİK VE GÜVENLİK İÇİN KISITLAMA YAPTIĞINI SÖYLEDİ



Apple ise yazılım ve donanımıyla ilgili kısıtlamaların gizlilik ve güvenlik için olduğunu söylüyor.



Biden yönetimi altında, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu önde gelen birkaç teknoloji şirketine karşı antitröst davaları açtı.

APPLE'A AÇILAN ÜÇÜNCÜ DAVA



Bu dava, Adalet Bakanlığı'nın son yirmi yılda antitröst ihlalleri nedeniyle Apple'a karşı açtığı üçüncü dava.

Avrupalı düzenleyiciler de şirketi, müzik akışı hizmetiyle rakiplerini devre dışı bıraktığı iddiaları da dahil olmak üzere rekabete aykırı davranışlar nedeniyle hedef aldı.

"HİÇBİR ŞİRKET YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"



Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, "Ne kadar güçlü, ne kadar tanınmış, ne kadar popüler olursa olsun, hiçbir şirket yasaların üstünde değildir" dedi.