Dün Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında söz alan Başkan Trump, Apple CEO’su Tim Cook’un icraatlarından övgüyle bahsederken bir gafa imza attı.
Donald Trump, teknoloji devi Apple CEO’su Tim Cook'a yanlışlıkla ‘Tim Apple’ diye seslendi.
Trump'ın bu hatayı bilerek yaptığı iddiaları da hayli fazla. Ancak bu Trump'ın isimler hakkında kırdığı ilk pot değil.
Trump, geçtiğimiz yıl bir konuşması sırasında yüksek teknoloji havacılık konusunda dünya lideri olan Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı.
ABD Başkanı Trump'tan Tim Cook gafı
ntv.com.trTeknoloji
ABD Başkanı Donald Trump Apple'ın CEO'su Tim Cook ile ilgili imza attığı gaf ile gündemde.
Dün Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında söz alan Başkan Trump, Apple CEO’su Tim Cook’un icraatlarından övgüyle bahsederken bir gafa imza attı.