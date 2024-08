ABD'de insanların dijital olarak kopyalanması yasaklanacak

ABD hükümeti, insanları yapay zeka aracılığı ile dijital olarak kopyalanmaktan korumayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı duyurdu.



"Orijinalleri Besle, Sanatı Destekle ve Eğlenceyi Güvende Tut" (Nurture Originals, Foster Art and Keep Entertainment Safe) anlamına gelen NO FAKES (SAHTEYE HAYIR) Yasası, tek bir fotoğraf veya ses kaydı kullanılarak gerçekçi deepfake içerikler yaratabilen yapay zeka araçları ile mücadele etmek için çıkarıldı.



Bu hafta meclise sunulan yasa tasarısı, bir kişi hayattayken ve ölümünden sonraki 70 yıl süreyle rızası olmadan dijital ortamda çoğaltılmasını önleyecek.



"NO FAKES" yasalaştığı takdirde, bireyleri ya da şirketleri rıza dışı dijital kopyalar üretmekten sorumlu tutacak.

Instagram ve X gibi sosyal medya platformları da izinsiz deepfake'lere ev sahipliği yapmaktan sorumlu olacak.