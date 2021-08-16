ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot sistemi hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

NTV Haber 16.08.2021 - 17:35

ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması

İlişkili Haberler

Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar

Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar

Tesla 285 bin aracını geri çağırıyor: Güvenlik tehlikesi oluşturabilir

Tesla 285 bin aracını geri çağırıyor: Güvenlik tehlikesi oluşturabilir

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi Ocak 2018'den bu yana otopilot kontrolünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve polis arabaları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 kazanın tespit edildiğini duyurdu.

Kazaların toplam 17 kişinin yaralanması ve bir kişinin ölümüyle sonuçlandığı kaydedildi.

Çoğu kazanın hava karardıktan sonra meydana geldiği, çarpışma anında acil durum araçlarının ışıkları yanar bir şekilde durma halinde olduğu ve kazaya karışan Tesla araçlarının tümünün otopilot veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu aktarıldı.

Soruşturmada araçların otopilottayken kullanılan teknolojilerin değerlendirileceği ifade edildi. Soruşturmanın 2014-2021 yıllarına ait Y, X, S ve 3 model araçları kapsadığı belirtildi. Tesla'nın 765 bin aracının soruşturma kapsamında olduğu tahmin ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...