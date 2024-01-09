AB'de Mobil cihazlar için ortak şarj cihazı dönemi

2024 yılı sonuna kadar AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameraların USB Type-C şarj bağlantı noktasıyla donatılması gerekecek.

2026 baharından itibaren bu yükümlülük dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. Salı günü genel kurulda 602 lehte, 13 aleyhte ve 8 çekimser oyla kabul edilen yeni yasa, AB'nin e-atıkları azaltma ve tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapma konusunda güçlendirme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası.



Yeni kurallara göre, tüketiciler artık her yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacak, tüm küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazı uygulaması geliyor.



Üreticisi ne olursa olsun, kablolu kabloyla şarj edilebilen tüm yeni cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, el tipi video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-okuyucular, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlarlar USB Type-C şarj kablosuyla şarj edilecek.



Hızlı şarjı destekleyen tüm cihazlar artık aynı şarj hızına sahip olacak ve kullanıcıların cihazlarına uyumlu herhangi bir şarj cihazıyla aynı hızda şarj etmelerine olanak tanıyacak.

