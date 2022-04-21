Ackman, Netflix'ten vazgeçti ve 400 milyon zararla kol kesti

Milyarder yatırımcı William Ackman, Netflix'te bulunan 1,1 milyar dolarlık hissesini tasfiye etti ve akış hizmetinin on yıl içinde ilk kez abonelerini kaybettiği haberinin ardından hisse senedinin düşmesiyle 400 milyon dolardan fazla bir kayba uğradı.

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 14:47

Ackman, Netflix'ten vazgeçti ve 400 milyon zararla kol kesti

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Netflix'in abone sayısı düştü: Hisseleri çakıldı

Netflix'in abone sayısı düştü: Hisseleri çakıldı

Ackman'ın fonu Pershing Square Capital Management, 'in hisseleri yüzde 35 düşüşle 226,19$'a gerilerken, sadece üç ay önce satın aldığı 3,1 milyon hisseyi satarak ani bir U dönüşü yaptı.

Ocak ayında yatırımcı, abonelikler için hayal kırıklığı yaratan bir tahminin hisse fiyatını düşürmesinden sadece birkaç gün sonra akış hizmetine 1 milyar doların üzerinde para aktarmıştı. Ackman şimdi, haftalar önce övgü yağmuruna tuttuğu bir şirkete sırt çevirdi.

Ackman, reklamcılığı dahil etmek ve ödeme yapmayan müşterilerin peşine düşmek de dahil olmak üzere önerilen iş modeli değişikliklerinin mantıklı olduğunu, ancak şirketi kısa vadede çok öngörülemez hale getireceğini söyledi.

“Netflix'in işini anlamak temelde basit olsa da son olayların ışığında, şirketin gelecekteki beklentilerini yeterli derecede kesin olarak tahmin etme yeteneğimize olan güvenimizi kaybettik. Geçmişteki hatalardan aldığımız derslerden biri, orijinal tezimizle tutarsız bir yatırım hakkında yeni bilgiler öğrendiğimizde hemen harekete geçmektir. Bu yüzden burada bunu yaptık.”

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