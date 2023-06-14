Akıllı cihazlarda çığır açabilecek keşif

Bilim insanlarına göre geliştirilen yöntem giyilebilir teknolojik ürünler, yumuşak robotlar ve katlanabilir cihazlar üretiminde kullanılabilir.



Geliştirilen yeni teknik sayesinde normalde yapışmaya dirençli sıvı metal bileşiklerin kağıda silikon damgayla basılabildiği göz önüne alındığında, esnek, yumuşak ve bükülebilir elektroniklerin geliştirilmesinin önünün açılabileceği belirtildi.



Yeni teknik sayesinde, galyum içerikli sıvı metallerin ve bizmut-indiyum-kalay alaşımının ısı ve elektrik iletkenliği ile kağıdın esnek, kolayca şekillenen, ince yapısının avantajları bir arada kullanılabiliyor.



Araştırmanın sonuçları, "Cell Reports Physical Science" dergisinde yayımlandı.