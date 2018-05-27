Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası teknoloji sektörü akıllı telefonlara zam yapmaya hazırlanıyor.



Sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, akıllı telefonlara zam yapılacağını açıkladı.



Turnacı, “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış dayüzde 20 olacak” diye konuştu.

İKİNCİ ELDE DE ZAM

Cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini aktaran Turnacı, “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem 2’inci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi.

