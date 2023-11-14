Ali Yerlikaya'dan sosyal medya uyarısı: "79 şüpheliye işlem yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X yani eski adıyla Twitter üzerinde yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldığını açıkladı.
79 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
Bakan Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halki kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
8 HESAP İNCELEMEYE ALINDI
Öte yandan son 4 gün içinde "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan 8 hesap incelemeye alındı.
"60 MİLYON HESAPTAN 1 MİLYARDAN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI"
Yerlikaya, X yani eski adıyla Twitter üzerinde son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığını ve bu paylaşımları yapan hesapların yüzde 27.86'sının BOT hesaplar olduğunu vurguladı.
Paylaşımların yüzde 41'inin (587.348.206 gönderi) olumsuz ve spekülatif olduğu kaydedildi.
Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.
Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini,… pic.twitter.com/3sGMkla0IK
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