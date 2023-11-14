Ali Yerlikaya'dan sosyal medya uyarısı: "79 şüpheliye işlem yapıldı"

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan, halkı kin ve nefret düşmanlığına tahrik eden 79 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca son 4 gün içinde "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan 8 hesap incelemeye alındı.

Ali Yerlikaya'dan sosyal medya uyarısı: "79 şüpheliye işlem yapıldı"

İçişleri Bakanı , platformu X yani eski adıyla üzerinde yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldığını açıkladı.

79 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halki kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

8 HESAP İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan son 4 gün içinde "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan 8 hesap incelemeye alındı.

"60 MİLYON HESAPTAN 1 MİLYARDAN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI"

Yerlikaya, X yani eski adıyla Twitter üzerinde son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığını ve bu paylaşımları yapan hesapların yüzde 27.86'sının BOT hesaplar olduğunu vurguladı.

Paylaşımların yüzde 41'inin (587.348.206 gönderi) olumsuz ve spekülatif olduğu kaydedildi.

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