Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak

Covid-19 salgını e-ticaret operasyonlarında patlama yarattı. Sektörün devlerinden Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin işçi alacak.

Anadolu Ajansı 14.05.2021 - 10:16

Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak

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AB mahkemesinden Amazon kararı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği bildirildi.

ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında 75 bin yeni personelin alınacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.

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