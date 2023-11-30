Apple, 2023 App Store ödüllerini açıkladı: Yılın trendi üretken yapay zeka oldu

Apple, 2023 App Store Ödülü kazananlarının tam listesini açıkladı.



AllTrails iPhone'da Yılın Uygulaması seçilirken, Photomator Yılın Mac Uygulaması ödülünü aldı.

Apple'ın tüm platform ve kategorilerinde kazananların listesi ise şöyle;

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails

Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.

Yılın Mac Uygulaması: Photomator

Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI

Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym.

Oyunlar

Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail

Yılın iPad Oyunu: Lost in Play.

Yılın Mac Oyunu: Lies of P.

Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure

YILIN TRENDİ

Son olarak, Apple'ın App Store Editörleri 2023 yılı için yılın trendi olarak "üretken yapay zekayı" belirledi.