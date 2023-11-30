Apple, 2023 App Store ödüllerini açıkladı: Yılın trendi üretken yapay zeka oldu

Apple, 2023 App Store Ödülü kazananlarının tam listesini açıkladı.
AllTrails iPhone'da Yılın Uygulaması seçilirken, Photomator Yılın Mac Uygulaması ödülünü aldı.
Apple'ın tüm platform ve kategorilerinde kazananların listesi ise şöyle;
Uygulamalar
- Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails
- Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.
- Yılın Mac Uygulaması: Photomator
- Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI
- Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym.
Oyunlar
- Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail
- Yılın iPad Oyunu: Lost in Play.
- Yılın Mac Oyunu: Lies of P.
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure
YILIN TRENDİ
Son olarak, Apple'ın App Store Editörleri 2023 yılı için yılın trendi olarak "üretken yapay zekayı" belirledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Apple
- Teknoloji
- İphone
- Yapay Zeka