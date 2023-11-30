Apple, 2023 App Store ödüllerini açıkladı: Yılın trendi üretken yapay zeka oldu

Apple 2023 App Store Ödülü kazananlarını açıkladı Şirket üretken yapay zekayı 'yılın trendi' olarak adlandırdı.

Apple, 2023 App Store ödüllerini açıkladı: Yılın trendi üretken yapay zeka oldu

, 2023 App Store Ödülü kazananlarının tam listesini açıkladı.

AllTrails iPhone'da Yılın Uygulaması seçilirken, Photomator Yılın Mac Uygulaması ödülünü aldı.

Apple'ın tüm platform ve kategorilerinde kazananların listesi ise şöyle;

Uygulamalar

  • Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails
  • Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.
  • Yılın Mac Uygulaması: Photomator
  • Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI
  • Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym.

Oyunlar

  • Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail
  • Yılın iPad Oyunu: Lost in Play.
  • Yılın Mac Oyunu: Lies of P.
  • Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure

YILIN TRENDİ

Son olarak, Apple'ın App Store Editörleri 2023 yılı için yılın trendi olarak "üretken yapay zekayı" belirledi.

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