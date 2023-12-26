Apple, akıllı saat yasağının ardından ilk açıklamasını yaptı

Bugün erken saatlerde Başkan Joe Biden yönetimi, ABD'deki Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 satış yasağının devam edeceğini resmen açıkladı.



Bir Apple sözcüsü 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına kesinlikle katılmadığını ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede tekrardan satabilmek için tüm önlemleri alacağını söyledi.

"ITC'NİN KARARINA KESİNLİKLE KATILMIYORUZ"



Apple, akıllı saat yasağı sonrası şu ifadeleri kullandı;



"Apple olarak, kullanıcıların hayatlarını anlamlı bir şekilde etkileyen ürünler ve hizmetler yaratmak için yorulmadan çalışıyoruz. Klinik, Tasarım ve Mühendislik ekiplerimizi Apple Watch için bilimsel olarak doğrulanmış sağlık, fitness ve wellness özellikleri geliştirmeye yıllarını adamaya iten şey budur ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın bu üründen büyük fayda sağlamasından ilham alıyoruz.

ITC'nin kararına ve bunun sonucunda alınan ihraç kararına kesinlikle katılmıyoruz ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz."



Apple, ITC'nin bu kararının Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple'dan satın alınamayacağı anlamına geldiğini yineledi. Ancak Apple Watch SE satışa sunulmaya devam ediyor.



Şirket ayrıca, ITC'nin kararının 25 Aralık'tan önce Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satın alan müşterilerin servis ve onarımları üzerinde bir etkisi olmadığını söyledi.

APPLE YASAL YOLLAR ARIYOR

Apple, amiral gemisi Apple Watch modellerini mağaza raflarına geri döndürme çabalarının bir parçası olarak çok çeşitli yasal ve teknik seçenekleri aradığını da belirtti.



Şimdilik ABD'de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 Best Buy ve Amazon gibi üçüncü taraf perakendecilerden satın alınabilirken Apple mağazalarından satıştan kaldırıldı.