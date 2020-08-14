Apple, Fortnite’ı App Store’dan kaldırdı

Epic Games'in battle royale oyunu Fortnite Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan kaldırıldı.



The Verge'de yer alan habere göre, Apple'ın bu adımının arkasında yatan nedenin iki şirketin ödeme konusunda anlaşmaya varamaması olduğu düşünülüyor.



Epic Games, yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara %20 daha uygun bir şekilde sunuyordu. Apple'ın bu hamle sonrası Fortnite'ı kara listeye aldığı belirtiliyor.



Zira Apple, kullanım şartlarında tüm uygulama içi satın alımların kendi platformu üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti.

Apple'dan sonra Google da oyunu Android uygulama mağazasından kaldırma kararı aldı. Oyunun yapımcısı Epic Games konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.



Eylül 2017’de battle royale modu oyunculara sunulan Fortnite bu zamana kadar 1 milyar 600 milyon dolar değerinde ödeme işlemini gerçekleştirmişti.