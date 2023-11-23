Apple, gelecekte iPhone cihazların kamera sensörlerini de üretmek istiyor

Apple'ın iPhone cihazlarında kamera sensörlerini Sony yerine kendisi üretmek istiyor. Şirketin kameralara verdiği önemin Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlükleriyle birlikte daha da arttığı kaydedildi.

Apple, gelecekte iPhone cihazların kamera sensörlerini de üretmek istiyor

, yıllardır dünyada önde gelen görüntü sensörü üreticisi olan Sony'nin kameralarını kullanıyor.

Apple'ın donanım ve yazılımı mükemmel bir şekilde bütünleştirme arayışının, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için 'A' serisi ve 'M' serisi işlemcileri geliştirmenin çok ötesine geçeceği bildiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Apple, kamera sensörleri de dahil olmak üzere daha birçok donanım bileşeninin tasarımını kendi bünyesine taşımayı planlıyor.

Apple için kameraların öneminin, Apple Vision Pro karma gerçeklik cihazı ve otonom sürüş sistemleri gibi gelecek uygulamalarda da artmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, kendi donanımını kullanarak performansı yeni seviyelere yükseltmeye çalışan Apple'ın kameraları da kendisi üretmek istiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...