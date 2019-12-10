Apple iki çalışanının Çin'e kaçacağını ihbar etti (Teknoloji sırları casusluğu)

1,2 trilyon doları aşan piyasa değeri ile halen dünyanın en değerli şirketi olan ABD'li teknoloji devi Apple Inc, federal mahkemeye yaptığı açıklamada, ticari sırlarını çalmakla suçladığı Çinli 2 eski çalışanının, konumlarının izlenmemesi halinde Çin'e kaçmaya çalışacaklarına dair derin endişe duyduğunu bildirdi.



ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi savcıları, Xiaolang Zhang ve Jizhong Chen adlı bu kişilerin kaçma riski bulunduğu için izlenmeleri gerektiğini savundu.



ÇİN'E UÇARKEN YAKALNMIŞLARDI

Federal savcılar, Zhang'ın Apple'ın gizli sürücüsüz araç programı

üzerinde çalıştığını ve projeyle ilgili dosyaları çaldığını iddia etti. Federal ajanlar, Zhang'ı geçen yıl San Jose havaalanında Çin'e uçmak üzereyken tutukladı.



İddiaları reddeden her iki eski Apple çalışanın, bir dizi ticaret sırrı

hırsızlığı ile suçlandığı, tutuklandıktan kısa bir süre sonra kefaretle

serbest kaldığı belirtildi.

