Apple, iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu: iOS 18'i hangi cihazlar destekleyecek?

Apple, bugünkü iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in 16 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

iOS 18, iPhone kullanıcılarına yeni Ana Ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik getiriyor.

iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, iOS 18'in 16 Eylül'de herkes için yayınlanacağını açıkladı.

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12 ve 12 mini

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 ve 13 mini

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14 ve 14 Plus

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15 ve 15 Plus

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16 ve 16 Plus

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)