Apple, iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştırıyor

Apple, Avrupa Birliği'nde iPhone kullanıcılarının başka bir işletim sistemine geçişini kolaylaştırmak için adım atıyor.

VERİ AKTARIMI KOLAYLAŞACAK

ABD'li teknoloji şirketi, mobil işletim sistemi sağlayıcılarının bir iPhone'dan Android bir telefona veri aktarımı için daha kullanıcı dostu çözümler oluşturmasına yardımcı olacak bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Özelliğin 2025 sonbaharında kullanıma sunulacağı ve bu tarihten sonra Samsung ve Google gibi şirketlerin iPhone'dan veri aktarımı için daha iyi araçlar sunabilecekleri kaydedildi.

AB'deki iPhone kullanıcıları 2024 yılının sonundan itibaren Safari'yi cihazlarından tamamen kaldırabilecek ve alternatif bir tarayıcı Safari'nin yerini alabilecek.

Bu planın bir parçası olarak Apple, tarayıcı verilerinin aynı cihazdaki başka bir tarayıcıya aktarılması ve içe aktarılması için bir tarayıcı değiştirme çözümü geliştiriyor.

Apple'ın bir başka Dijital Hizmetler Yasası (DMA) gereksinimi olan alternatif web tarayıcı motorlarını desteklemeye başladığı da kaydedildi.

DİJİTAL PİYASALAR YASASI NEDİR?



Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Avrupa Birliği'nde (AB) internet hizmetlerinin işleyişini düzenleyen yeni bir yasadır. 25 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe giren bu yasa, çevrimiçi platformların ve arama motorlarının daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlamaktadır.

Tüm bu değişiklikler, Dijital Piyasalar Yasası'nın bir gereği olarak Avrupa Birliği'ndeki geliştiriciler ve kullanıcılarla sınırlıdır.