2018 yılı kuşkusuz ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın mali açıdan ve iPhone satışlarıyla en çok zorlandığı yıllardan biri oldu.



Son dönemde düşen iPhone satışları ile hatırı sayılır bir gelir kaybına uğrayan Apple, bu açığı software yatırımları ile kapatmak için kolları sıvamış durumda.



Wall Street Journal’da yer alan ve şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs yeni bir kredi kartı ürünü üzerinde çalışıyor.



TEST İÇİN APPLE ÇALIŞANLARI KULLANACAK

Aynı haberde önümüzdeki haftalarda Apple çalışanlarının, Goldman Sachs ile geliştirilen kredi kartını test amaçlı olarak kullanmaya başlayacakları iddiasına da yer verildi. Henüz hakkında resmi bir açıklama bulunmayan proje kapsamında kredi kartı ile Apple’ın iOS tabanlı cihazlarında (iPhone ve iPad) bir entegrasyon geliştirileceği belirtiliyor.

GOLDMAN SACHS'İN İLK KREDİ KARTI



Apple Pay ile uyumlu olacak kredi kartının bir başka dikkat çeken yanı ise bu ürünün Goldman Sachs tarafından piyasaya sürülecek ilk kredi kartı olması.

Goldman Sachs’a ait kredi kartlarının Mastercard logolu olması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Barclaycard ile bir işbirliği yapan Apple, bu bankanın belirli kredi kartları ile yapılan harcamalarda Apple Store'larda kullanılmak üzere ödüller vermişti.



2018 yılında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olarak adını tarihe yazdıran Apple, ilerleyen aylarda ciddi bir değer kaybına uğrayarak 1 trilyon dolar bandının altına düşmüştü.

2007 yılında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olan PetroChina’nın değeri ilerleyen yıllarda 200 milyar dolara düşmüştü.

1 TRİLYON DOLAR LANETİ



Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı. Ancak petrol devinin bu başarısı şirket açısından pek de hayırlı olmamıştı.



Zira 2007'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketin değeri 200 milyar dolara kadar düşmüştü.



Mortgage krizi, global finansal çöküş ve Lehman Brothers'ın iflası gibi halka arzın hemen ardından gelen çok sayıda olumsuzluğun yanında yerel faktörlerin de etkisiyle yaşanan düşüş, tarihteki şirket bazlı en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

APPLE'DAKİ ERİMENİN PERDE ARKASI