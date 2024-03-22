Apple, Vision Pro'yu diğer ülkelerde de satışa sunmaya hazırlanıyor

Apple, geçtiğimiz Şubat ayında karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu şimdilik ABD'deki kullanıcılar için satışa çıkardı.

ABD'li teknoloji devinin 3.499 dolar fiyatı bulunan gözlüğünü yakında daha fazla ülkede piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi.

Şirket, Avustralya, Çin ve Japonya gibi ülkelerde Apple Vision Pro ile çalışacak uzmanlar arayan yeni iş ilanları yayınladı.

İş ilanları, belirtilen ülkelerde "Bilgilendirme Deneyimi Uzmanı" istihdam etmeyi amaçlıyor.

İş tanımına göre, işe alınan kişi Apple'ın satış departmanında çalışacak ve Vision Pro'yu ürün hakkında bilgi edinmek ve satın almak isteyen ticari müşterilere sunacak. İş tanımında özellikle Apple Vision Pro ve visionOS işletim sistemine vurgu yapılıyor.



HAZİRAN AYINDAN ÖNCE DAHA FAZLA ÜLKEDE SATIŞA ÇIKABİLİR

Şu anda Apple Vision Pro yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

Ancak Apple'ın yakında visionOS sanal klavyesi için Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dil desteği sunabileceği öne sürüldü.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın WWDC 2024 ve visionOS 2 için zamanında daha fazla geliştiriciye ulaşmak amacıyla Vision Pro'yu Haziran ayından önce daha fazla ülkede piyasaya süreceğine inanıyor.