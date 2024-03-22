Apple Watch için yeni iddia: Android için 3 yıl geliştirilmiş

Apple'ın akıllı saatleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

9To5Mac'in raporlarına göre, ABD'li teknoloji şirketinin Apple Watch cihazlarını Android için yaklaşık 3 yıl boyuna geliştirdiği ancak teknik sınırlamalar nedeniyle bu projeden vazgeçtiği ortaya çıktı.



ABD'de Antitröst davasının açılmasıyla ortaya çıkan bu bilginin Apple Watch'a sahip olan bir kullanıcının başka akıllı telefona geçmesini zorlaştırdığını iddia ediyor.

Akıllı saatin yalnızca iPhone ile uyumlu olması nedeniyle kullanıcının pahalı Apple Watch'unu bırakması ve yeni bir Android uyumlu akıllı saat satın alması gerektiği belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Apple, ABD'de Adalet Bakanlığı ile üçüncü kez Antitröst davasında karşı karşıya geldi.



Davanın merkezinde Apple'ın daha küçük şirketlerin iPhone'larındaki donanım ve yazılıma erişimini engellediği ve bunun da müşteriler için daha az seçeneğe yol açtığı iddiaları yer alıyor.