Apple yapay zekasını eğitiyor: 50 milyon dolarlık anlaşma

Apple, yapay zeka teknolojisini eğitmek için haber kuruluşlarıyla yeni bir anlaşma gerçekleştirmek istiyor. Şirketin anlaşma sağlaması durumunda haber makalelerini yapay zekayı eğitmek için kullanacağı kaydedildi.

Apple yapay zekasını eğitiyor: 50 milyon dolarlık anlaşma
Arşiv

, geçtiğimiz haftalarda büyük haber ve yayın kuruluşlarıyla görüşmelere başladı ve şirketin jeneratif yapay zeka sistemleri geliştirmesinde materyallerini kullanmak için izin istedi.

New York Times'ın haberine göre, Apple'ın yeni yapay zekasını eğitmek adına haber makalelerinin arşivlerini lisanslamak için 50 milyon dolar değerinde teklifler yaptığı öne sürüldü.

Apple, Vogue ve The New Yorker'ın yayıncısı Conde Nast; NBC News, People, The Daily Beast ve Better Homes and Gardens'ın sahibi IAC ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ancak şirketin temasa geçtiği yayıncılardan bazılarının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

YARIŞINA DAHİL OLMAK İSTİYOR

Görüşmeler, Apple'ın bilgisayarların bir insan gibi görüntü oluşturmasına ve sohbet etmesine olanak tanıyan üretken yapay zeka geliştirme yarışında rakiplerini nasıl yakalamaya çalıştığının ilk örneklerinden birini oluşturuyor.

Yapay zeka uzmanlarının sinir ağları olarak adlandırdığı bu , desenleri tanımak için fotoğraf ya da dijital metin yığınları kullanılarak oluşturuluyor. Örneğin bir bilgisayar binlerce kedi fotoğrafını analiz ederek bir kediyi tanıyabilir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...