Apple yapay zekasını eğitiyor: 50 milyon dolarlık anlaşma

Apple, geçtiğimiz haftalarda büyük haber ve yayın kuruluşlarıyla görüşmelere başladı ve şirketin jeneratif yapay zeka sistemleri geliştirmesinde materyallerini kullanmak için izin istedi.

New York Times'ın haberine göre, Apple'ın yeni yapay zekasını eğitmek adına haber makalelerinin arşivlerini lisanslamak için 50 milyon dolar değerinde teklifler yaptığı öne sürüldü.



Apple, Vogue ve The New Yorker'ın yayıncısı Conde Nast; NBC News, People, The Daily Beast ve Better Homes and Gardens'ın sahibi IAC ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ancak şirketin temasa geçtiği yayıncılardan bazılarının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

YAPAY ZEKA YARIŞINA DAHİL OLMAK İSTİYOR

Görüşmeler, Apple'ın bilgisayarların bir insan gibi görüntü oluşturmasına ve sohbet etmesine olanak tanıyan üretken yapay zeka geliştirme yarışında rakiplerini nasıl yakalamaya çalıştığının ilk örneklerinden birini oluşturuyor.

Yapay zeka uzmanlarının sinir ağları olarak adlandırdığı bu teknoloji, desenleri tanımak için fotoğraf ya da dijital metin yığınları kullanılarak oluşturuluyor. Örneğin bir bilgisayar binlerce kedi fotoğrafını analiz ederek bir kediyi tanıyabilir.