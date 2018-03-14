Apple, yeni iOS ve macOS'u 4 Haziran'da duyuracak

Apple 29'uncu yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC) 4 - 8 Haziran tarihlerinde San Jose’de düzenleyeceğini duyurdu. Konferas Convention Center'da yapılacak.



WWDC her yıl milyonlarca geliştiriciye iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac ve HomePod için tüm Apple platformlarında nasıl yeni deneyimler geliştirebileceklerini öğrenme fırsatı sunuyor.



SiriKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit ve CoreML gibi geniş bir yelpazedeki kapsamlı geliştirici API’leri geliştiricilerin kullanıcılara sağlıktan evlerine, gezmeye, alışverişten öğrenmeye kadar her şeyi kontrol etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri yeni yollar sunuyor.



Apple geçtiğimiz yıl WWDC’de ARKit’i ilk kez kullanıma sundu. O günden bu yana, App Store’daki her kategoriden uygulamaların geliştiricileri müşterilerin gerçek dünyaya yerleştirilmiş sanal deneyimler yaşamalarını sağlayan yeni yöntemler geliştiriyor.



155’ten fazla ülkede iOS, macOS, watchOS, tvOS ve iMessage’ta kullanılabilen App Store, Apple müşterilerine yaşamlarını kolaylaştıran, tutkularını zenginleştiren ve dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan milyonlarca uygulamaya erişme olanağı veriyor. Dünyanın her yerindeki geliştiriciler ve Apple tutkunları bu konferansı iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulamasından veya Apple Developer web sitesinden canlı izleyebilirler.

