Apple'a 500 milyon euro "müzik" cezası

Avrupa Komisyonu'nun Apple'ın kendi platformunu rakiplerinin hizmetleri karşısında kayırmak için kullanıp kullanmadığına ilişkin antitröst soruşturmasında karar vardığı bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre Brüksel, müzik yayın hizmetlerine erişim konusunda AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a ilk kez para cezası kesecek.



Avrupa Birliği'nin 500 milyon euro civarındaki cezayı önümüzdeki ayın başlarında açıklaması bekleniyor.

SPOTIFY ŞİKAYET ETMİŞTİ

Spotify'ın şikayeti üzerine AB, 2021 yılında Apple'ı müzik akışı uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlamış ve geçen yıl soruşturmanın kapsamını daraltmıştı. Spotify, ilk resmi şikayetini 2019 yılında gerçekleştirmişti.



AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB'DEN APPLE'A İLK REKABET CEZASI



Apple'ın müzik uygulamalarına daha düşük fiyatlarla abonelik seçenekleri hakkında bilgilendirmeyi ve tercihi engelleyen sözleşme kısıtlamaları dayattığı iddia edilmişti.



Dava hakkında bilgi sahibi olan kişilerin FT'ye verdiği bilgiye göre Komisyon, Apple'ın eylemlerinin yasadışı olduğuna karar verecek.



Apple, daha önce AB tarafından antitröst ihlalleri nedeniyle hiç para cezasına çarptırılmamıştı.

Şirket, 2020 yılında rekabet davası kapsamında Fransa'da 1,1 milyar euro para cezasına çarptırılmış ancak itiraz sonrası bu rakam 372 milyon euroya indirilmişti.