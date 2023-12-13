Apple'dan iPhone cihazlara yeni güvenlik özelliği

Apple, iPhone cihazların çalınması durumunda hırsızların özel şifreleri öğrenmesini önlemek için yeni bir güvenlik modu kullanıma sunuyor.

CNBC'nin haberine göre, çalınan Cihaz Koruması özelliği olarak bilinen bu güvenlik modu, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturarak cihazın sahibiyle ilişkilendirilmediği bir konumda olduğu algılanırsa, kayıtlı parolaları görüntüleme veya telefonu sıfırlama gibi hassas işlemler için parolaya ek olarak FaceID yani yüz tanıma sisteminin de kullanılması gerekecek.

Apple, her iPhone kullanıcısından aygıt kurulurken dört haneli ya da altı haneli bir parola girmesini istiyor.

Ancak kayıtlı parolalar ve telefonu sıfırlama gibi işlemlerde de yalnızca dört veya altı haneli parolanın girilmesi yeterli oluyordu.

Apple, bu özellikle birlikte bazı hassas işlemler için dört veya altı haneli parolaların yeterli olmayacağını, FaceID yani yüz tanıma sistemini okutmadan yapılamayacağını kaydetti.

ÇALINAN CİHAZ MODU NASIL AÇILIR?

Çalınan Cihaz Modu, iOS'un en son geliştirici beta sürümü olan iOS 17.3'e sahip olanlar için Face ID ve Parola > Çalınan Cihaz Koruması altında açılabilir.



Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda iOS 17.3 genel kullanıma sunulduğunda diğer iPhone kullanıcılarına da gönderileceği belirtildi.

Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı aygıtlarına yönelik tehditler gelişmeye devam ettikçe, kullanıcılarımız ve verileri için güçlü yeni korumalar geliştirmek için yorulmadan çalışıyoruz.

iPhone veri şifreleme uzun zamandır sektörde lider konumdadır ve bir hırsız, kullanıcının parolasını bilmeden çalınan bir iPhone'daki verilere erişemez.

Bir hırsızın kullanıcının parolayı girdiğini gözlemleyebildiği ve ardından aygıtı çalabildiği nadir durumlarda, Çalınan Aygıt Koruması sofistike bir yeni koruma katmanı ekliyor." diye konuştu.