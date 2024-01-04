Apple'ın iPhone 17 planı sızdırıldı (iPhone 17 nasıl olacak?)

Apple, Eylül 2023'te iPhone cihazların yeni modellerini kullanıcılar ile buluşturdu.

Şirket iPhone 15'te beş plastik lens elemanlı 12 megapiksel ön kamera kullandığı biliniyordu.

Ancak henüz iPhone 16 çıkmadan iPhone 17 ile alakalı bazı bilgiler sızdırıldı.

İPHONE 17 NASI OLACAK?

iPhone 16 serisinin de 15 ile aynı donanımsal özelliklere sahip olması beklenirken, Apple'ın iPhone 17 ile birlikte çok ciddi bir yükseltme yapmaya hazırlandığı belirtildi.

ÖN KAMERANIN 24 MEGAPİKSELE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

MacRumors'a göre, Apple'ın iPhone 17 ile birlikte ön kamerasında 24 megapiksele yükselteceği öne sürüldü.

Haberde yükseltmenin kameranın görüntü kalitesini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Daha yüksek çözünürlükler sayesinde kullanıcıların daha kaliteli öz çekimler yapması hedefleniyor.

Ayrıca, yüksek sayıda piksel daha ince ayrıntıları yakalayarak görüntüleri daha keskin ve canlı hale getirecek.

IPHONE 17 PRO'DA YENİ FACE ID TEKNOLOJİSİ OLACAK

iPhone 17 Pro ile birlikte Dinamik Ada'nın boyutunun azaltılması ve panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max modelinin Apple'ın ön kameralarında dairesel bir kesik içeren son modeli olacağı da belirtildi.

2027 PRO VE PRO MAX CİHAZLARDA EKRAN ALTI KAMERA

Apple'ın daha sonra gerçek bir "tüm ekran" görünümü için 2027'nin "Pro" iPhone modellerinde ekran altı kameraları benimsemesi bekleniyor.