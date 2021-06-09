Apple’ın yarışmasını kazanan Türk öğrenci: Mehmet Bertan Tarakçıoğlu

Apple'ın merakla beklenen Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) başladı.

Küresel pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte Apple’ın yeni hizmetleri ve ürünlerin yanı sıra merakla beklenen iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemleri resmen tanıtıldı. 4 gün boyunca devam etmesi beklenen etkinlikte Apple, geliştiriciler için düzenlediği çeşitli yarışmaların da sonuçlarını açıkladı.

WWDC 2021’de dikkat çeken etkinliklerden biri de Swift Student Challenge. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca öğrencinin katıldığı bu etkinlik sayesinde katılımcılar, Apple‘a kod yazma ve problem çözme becerilerini sergileme şansına sahip oldu.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre Apple, bunun üzerine Swift Student Challenge yarışmasını kazanan öğrencileri açıkladı. Yarışma sonuçlarına göre 16 yaşındaki bir Türk genci de kazananlar arasında yer alıyordu.

MEHMET BERTAN TARAKÇIOĞLU KAZANDI

Apple’ın resmi sitesinden açıkladığı verilere göre Swift Student Challenge‘ı kazanan 35 ülkeden 350 farklı öğrenci vardı. Kazanan katılımcıların arasında da Mehmet Bertan Tarakçıoğlu adında bir öğrenci de yer alıyordu. Geliştirdiği anlamlı uygulama sayesinde bu başarıyı yakalayan öğrenci, Apple’ın dikkatini çekmeyi başardı.



”Swift Student Challenge Kazananları ile Tanışın” listesinde karşımıza çıkan Tarakçıoğlu, İngiltere, Hindistan, Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya’dan sayılı öğrenci ile Apple’ın resmi sitesinde yer almayı başardı.

Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, yarışma kapsamında DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomlarını yönetme konusunda her kullanıcıya özel tavsiyeler vermek için faydalı bir uygulama tasarladı. Bu uygulama kullanıcılara 15 soruluk bir kişilik testi de uyguluyor.

The ADHD Exploration adını verdiği uygulaması ile yarışmayı kazanan öğrenci, ilham kaynağını ise şu sözlerle açıkladı: ”DEHB’li bir arkadaşım pandemi sırasında odaklanmanın ne kadar zor olduğunu paylaştıktan sonra, DEHB belirtileri ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştırmak istedim. DEHB ile olan deneyimimizin aynı olmasını bekleyemeyiz.”



Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, kodlamayı bloglardan, kitaplardan, Youtube videolarından ve çevrimiçi forumlardan öğrendi. Aynı zamanda geçen senenin de kazananları arasında yer alan öğrenci, tüm Türk gençlerine büyük bir ilham kaynağı oldu.

2020'DE DE KAZANMIŞTI

Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, geçen yıl da Swift Student Challenge katılmış ve bu yarışmada da kazanan olmuştu. Tarakçıoğlu, geçen seneki yarışma için yaka kartı oluşturucusu geliştirmişti.