Google, Chrome'un reklamları otomatik olarak engellemesi için çalışmalara başladı.

Sistem kaynaklarını fazlaca tüketen reklamları engellemeke isteyen Google, reklamların engellenmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan web tarayıcısının bu işlemi yapmasını sağlayacak.



İnternet üzerinde bulunan milyonlarca internet sitesi gelirlerini reklamdan kazanıyor ancak zaman zaman reklam gösterimleri kullanıcılar tarafından büyük sorunlara neden olabiliyor. Özellikle sistem kaynaklarını bolca kullanan bazı reklamlar bilgisayar ve telefonların yavaşlamasına neden oluyor.

YÜZDE 10'UNU KAPSIYOR

Google'a göre bu tür kaynak tüketen reklamlar, internet üzerinde yayınlanan reklamların yüzde 10'unu kapsıyor.



ENGELLENEN REKLAMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Kullanıcıların daha rahat bir internet kullanımı deneyimi yaşamasını isteyen Google, Chrome'a otomatik reklam engelleyici özelliği eklemeyi planlıyor. Chrome'un bu yeni özelliği, 60 saniyeden uzun süre işlemci performansını düşüren ve internet hızını azaltan reklamları otomatik olarak engelleyecek. Reklamlar engellendiklerinde ise neden engellendiği hakkında kullanıcıya bilgi verilecek.



Chrome 76 sürümü ile birlikte reklam engelleme özelliğinin kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

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