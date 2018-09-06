Yeni ZenBook modellerinin tamamı, IFA 2018'de yeni ROG ve diğer diğer ASUS ürünleriyle birlikte ASUS standında tanıtıldı. Etkinlikte duyurulan yeni ürünler arasında 13,3 inç, 14 inç ve 15,6 inç dizüstü bilgisayarları olan ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) ve döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ZenBook Flip 13 (UX362) yer alıyor. ZenBook Pro 15 (UX 580) modeli ASUS Screen Pad’in yeni özellikleri ve fonksiyonlarının dikkat çektiği etkinlikte 20 saatlik pil ömrüyle ZenBook S (UX391FA) ve yeni baz sistem tasarımlı All-in-One PC Zen AiO 27 (Z272) de tanıtıldı.



ASUS'un son otuz yıldır keyifli ve kusursuz bir dijital yaşam için yenilikçi ürünleri pazara sunduğunu hatırlatan ASUS Başkan Yardımcısı Eric Chen, "Tarz ve zarafeti, performans ve üstün teknolojiyle buluşturan bir inovasyon anlayışına sahibiz. Bu sayede insanlara, sahip oldukları yaratıcı gücü serbest bırakma fırsatı sunabilmek, bize ilham kaynağı oluyor" dedi.



En yeni 8’inci Nesil Intel Core işlemcilerle çalışan müthiş bir bilgisayar ürün ailesinde ASUS ile beraber çalışmaktan heyecan duyduklarını kaydeden Intel Client Computing Başkan Yardımcısı Chris Walker, "Yeni 8'inci Nesil Intel Core mobil işlemcileri, içinde bulunan gigabit wi-fi ile en hızlı bağlantıyı sunmak için geliştirildi, gelişmiş ses sistemiyle üstün bir deneyim sunarken ve tüm bunları inanılmaz pil ömrüyle yapabiliyor. Bu yüzden de üst sınıf, ultra portatif yeni ZenBook ürün ailesiyle kusursuz bir uyuma sahipler" diye konuştu.



ZenBook 13 ve 14, çerçevesiz ASUS Nano Edge ekranları tüketiciyle buluşturuyor. Dört tarafta da ultra ince kenarların kullanılması, yüzde 95'e varan bir ekran/gövde oranı ve kenarsız bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Klavyeyi daha konforlu bir yazım deneyimi için eğen ErgoLift adlı menteşe mekanizmalarına sahip ultra kompakt tasarım, her bir modelin kendi sınıfının en küçük kaplama alanını kullanmasını sağlıyor.



Çok amaçlı, güçlü ve portatif olmak için tasarlanan ZenBook 13 gövde tasarımını çok daha kompakt hale getiren dört yanı çerçevesiz NanoEdge ekranlarla yüzde 90 ekran/gövde oranı sunuyor.



ZenBook Pro 15’e özel akıllı dokunmatik çerçeve ScreenPad için bir dizi yeni ve güncellenmiş uygulama yayımlandı. Adobe Sign, Handwriting ve SpeechTyper gibi yeni uygulamalar, ScreenPad için yeni özellikler ve fonksiyonlar getiriyor.



Windows 10 ile çalışan 13,3 inç üst sınıf ultra portatif dizüstü bilgisayar ZenBook S (UX391FA), güç tasarrufuna yönelik geliştirilen bileşenleri sayesinde şimdi 20 saate varan pil ömrüne ulaşırken, 8'inci Nesil Intel Core işlemcilerle de daha iyi performans sunuyor.



ZEN AİO 27 İLE YARATICI GÜÇ GÖRSELLEŞİYOR



İçerik üreticiler ve grafik tasarım uzmanları için tasarlanan Zen AiO 27, tüm sistem bileşenlerini ekranın arkasında değil, ana ünitede toplayan yepyeni tasarımıyla soğutmayı kuvvetlendirirken, daha sonra yapılacak yükseltmeleri kolaylaştırıyor ve daha ince bir ekran sunuyor.