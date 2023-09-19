Azerbaycan'da TikTok yasaklandı!

TikTok, Azerbaycan'da devlet güvenliği sebebiyle TikTok'u askıya alındı.
NE OLDU?
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
BANT DARALTMASI UYGULANDI
Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan, görüntülerin paylaşılmaması adına TikTok'a bant daraltması uyguladı.
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