Azerbaycan'da TikTok yasaklandı!

Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek için antiterör operasyonu başlattığını duyurmuştu.

Azerbaycan'da TikTok yasaklandı!

TikTok, 'da devlet güvenliği sebebiyle TikTok'u askıya alındı.

NE OLDU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BANT DARALTMASI UYGULANDI

Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan, görüntülerin paylaşılmaması adına TikTok'a bant daraltması uyguladı.

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