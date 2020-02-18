Baidu maske takmayanları tespit edecek yapay zeka aracı geliştirdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsüne karşı mücadele kapsamında Çin merkezli teknoloji şirketleri de çeşitli adımalar atıyor. Bu şirketlerden birisi de Baidu.

Thenextweb'de yer alan habere göre, Çin merkezli arama motoru şirketi, kalabalık alanlarda maske takmayanları tespit edebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maske takmayan insanları tespit etmek için açık kaynaklı bir yapay zeka modeli geliştirildi.



Çin virüsün bulaşma oranını düşürmek adına ülkenin pek çok bölgesinde maske takmayı zorunlu hale getirmişti.

Şirkete göre 100 bin görsel kullanılarak eğitilen yapay zekaya ev sahipliği yapan araç, yüzde 96,5 doğruluk payına sahip

VİDEO: CORONA VİRÜSÜNE KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI