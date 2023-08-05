Baldur's Gate 3 çıkış yaptığı ilk gün 500 bin oyuncuya ulaştı

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Baldur's Gate 3 nihayet PC'de piyasaya çıktı ve hızla büyük kullanıcı rakamlarına ulaştı.



Steam'de, oyun piyasaya sürüldükten sadece birkaç saat sonra 400.000 eş zamanlı oyuncuyu aştı.Bir gün sonra ise bu rakam 500.000'in üzerine çıktı.

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİR RAKAM"



Larian'ın yayıncılık direktörü Michael Douse 500.000 rakamının akıllara durgunluk veren bir rakam olduğunu söyledi.



ŞU ANDA STEAM'DE EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUN



Baldur's Gate 3, Star Wars Jedi: Survivor ve Resident Evil 4'ün yeniden yapımı gibi oyunları bazı ilk ölçümlere göre geride bırakarak 2023'ün en büyük PC lansmanlarından biri oldu. Baldur's Gate 3 şu anda Steam'de Counter Strike Global Offensive'in ardından en çok satan ikinci oyun.



"EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM"

Larian Studios'un kurucusu ve yaratıcı yönetmeni Swen Vincke oyunun çıkışını müjdelemek için güzel bir mesaj yayınladı.



Vincke, "Ekibimizin başardıklarıyla gurur duyuyorum ve umarım sizler için hazırladıklarımızı keşfederken inanılmaz derecede eğlenirsiniz" diye yazdı.



Larian oyun üzerinde altı yıldan fazla bir süre çalıştı ve 400'den fazla kişi oyunun geliştirilmesine katkıda bulundu.



ERKEN ERİŞİMDE 2,5 MİLYON KİŞİ OYNADI



Oyun bugün resmi olarak piyasaya sürülse de, daha önce Steam erken erişimde çıktı ve burada 2,5 milyondan fazla kişi oynadı ve geri bildirimde bulundu.

OYUNUN TÜRKİYE'DEKİ FİYATI

3 Ağustos'ta çıkış yapan Baldur's Gate 3'ün Steam üzerindeki fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

3 EYLÜL'DE PLAYSTATION 5'E GELİYOR



Baldur's Gate 3 Eylül'de PlayStation 5'e geliyor. Bir Xbox sürümü daha sonra gelebilir, ancak Larian ve Microsoft Xbox Series S ile ilgili bazı teknik sorunların bulunduğu ve ne zaman çözüleceği belli değil.