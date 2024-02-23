Baldur's Gate 3 için mod desteği: Çapraz platform olacak mı?

Baldur's Gate 3'ün yapımcısı Larian Studios, oyuna mod desteği için çapraz platform planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Şirketin yayıncılık direktörü Michael Douse Baldur's Gate 3'e mod desteğini bu yıl piyasaya süreceklerini açıkladı.

"MODLAMA TOPLULUĞUMUZU SEVİYORUZ"

Douse X'ten paylaştığı gönderisinde, "Genellikle hazır olana kadar bir şeyler hakkında konuşmayız, ancak okumuş olabileceğiniz gibi, bir istisna yapıyoruz. Yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak mod desteği için sağlam bir çapraz platform planı üzerinde çalışıyoruz. Modlama topluluğumuzu seviyoruz ve onları desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu açıklamayla birlikte Larian Studios, modlamayı resmi olarak destekleme sözü vererek, oyunculara oyun deneyimlerini seçme şansı sunan bir fantezi harikasının izinden gidiyor.



Mod desteğine yönelik bu plan, Baldur's Gate 3 deneyiminizi değiştirmek söz konusu olduğunda muhtemelen birçok zahmeti ortadan kaldıracaktır.

MOD DESTEĞİ PS5 VE XBOX KONSOLLARINDA DA KULLANILACAK

Dahası, modlar şu anda yalnızca PC kullanıcıları için mevcut. Bu plan, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarının da mod yelpazesinden yararlanmasına olanak tanıyarak oyun alanını eşitleyecektir.