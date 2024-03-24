Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuş testini tamamladı

BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımına "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düşen Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT
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