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Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuş testini tamamladı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 2. Prototip'in ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuş testini tamamladı

BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düşen Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi" ifadelerini kullandı.

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