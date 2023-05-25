Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı

Gert-Jan'ın hareketini eski haline getirme operasyonu Temmuz 2021'de gerçekleştirildi.

Prof Bloch, beynin hareketi kontrol eden bölgelerinin yukarısında, kafatasının her iki yanında 5 cm çapında iki dairesel delik açtı.



Daha sonra, beyin sinyallerini kafasındaki bir ileticiye bağlı iki sensöre kablosuz olarak ileten disk şeklinde iki implant yerleştirdi.



İsviçreli ekip, bu sinyalleri Gert-Jan'ın omuriliğine yerleştirilen ikinci bir implant aracılığıyla bacak ve ayak kaslarını hareket ettirmek için talimatlara çeviren bir algoritma geliştirdi.

SİNYALLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ



Prof Bloch, yürüme ile ilgili sinir uçlarını karmaşık bir şekilde bağladı.



Araştırmacılar, Gert-Jan'ın birkaç haftalık eğitimden sonra bir yürüteç yardımıyla ayakta durabildiğini ve yürüyebildiğini keşfettiler.



Projeyi yöneten Lozan'daki Ecole Polytechnique Federale'den (EPFL) Prof. Gregoire Courtine'e göre hareketi yavaş ama düzgün.



"Onun bu kadar doğal bir şekilde yürüdüğünü görmek çok dokunaklı. Daha önce mevcut olanda bir paradigma değişikliği" dedi.



Beyin implantları, Prof Courtine'in hareketi eski haline getirmek için yalnızca spinal implantın kullanıldığı önceki çalışmasını temel alıyor.



Omurilik implantı, beyinden gelen zayıf sinyalleri omurganın hasarlı kısmına yükseltti ve bir bilgisayardan önceden programlanmış sinyallerle daha da güçlendirildi.