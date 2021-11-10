Big Bang Start-up Challenge 2021 sahnesinde yer alacak 20 girişim belli oldu

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen; dünyadan ve Türkiye’den en iyi girişimcileri ağırlayan Big Bang Start-up Challenge sahnesinde yer alacak 20 finalist girişim belli oldu.

Binlerce girişim arasından seçilen, iyisinin iyisi, geleceğin unicorn adayları girişimler, 2 Aralık Perşembe günü Big Bang’in görkemli sahnesinde kamuoyu ile buluşacak. Sürdürülebilirlikten otomotiv teknolojilerine, teknolojik kentlerden sigorta teknolojilerine kadar birbirinden başarılı girişimlerin yer alacağı etkinlik, her yıl olduğu gibi girişimcilik ekosistemine damga vuracak.



Bu yıl “Öncüler” mottosuyla yola çıkan Big Bang bir kez daha Türkiye’nin ve dünyanın en iyi girişimlerini ağırlayacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim de sunmaya hazırlanan etkinlikte, teknoloji ve inovasyon odaklı 83 girişim standı online olarak gezilebilecek.



Big Bang’te her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor.



Big Bang’te finale çıkmaya hak kazanan girişimler şöyle sıralandı;

Advoard Robotics: Otonom filo robotlar ile otomotiv, e-ticaret ve lojistik sektörlerinde dinamik koşullara uygun iş birlikçi çözümler üretiyor.



Beeplant: İnsan ve arı sağlığını koruyan, tek tuşla arı sütü üretimi ve larva transferi sağlayan modüler kovan sistemidir.



Datasance: IIoT Fog bilişim ve dijital ikiz platformu PoT (Platform of Things) ile yapay zekayı verinin üretildiği noktaya taşımayı mümkün kılar ve modern veri odaklı dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesini sağlıyor.



Deepsport: Telefon kamerası karşısında yapılan egzersizlere, yapay zeka ile anlık geri bildirimler veren bir mobil fitness uygulamasıdır.



Epicrone Technology: Bir inşaatın plandan yıkıma kadar hayat döngüsündeki tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir hale getiren bir bulut yazılım ve dijital ikiz çözümüdür.



Esular: Kablosuz ve pilli tam otomatik IoT yapılı akıllı sulama sistemi alt yapısı ile çiftçileri, uygulayıcıları ve üreticileri bir araya getirirken, etkin akıllı sulama çözümü sunuyor.



Evodice: Kutu oyun tasarım sürecini dijitalleştirip sınırlamaları ortadan kaldıran ve oyun deneyimini geliştiren, programlanabilir ve dijital bir küptür.



İyiEkim Myco: Çevre kirliliğine ve karbon salınımına yol açan petrol bazlı malzemelerin kullanımını azaltmak için mantar misellerini kullanarak doğada kısa sürede tamamen çözünebilen kompozit malzemeleri tasarlayıp, üretiyor.



Jelibot.com: Yeni nesil ses ve konuşmaya dayalı yapay zeka desteği ile tüm kanallardan gelen konuşmaları otomatikleştirir, maliyetleri düşürür ve müşteri dönüşüm oranını arttırırken, bu platformu servis olarak sunar.



Kidolog.com: Ebeveyn adayları ve ebeveynlere gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında çocuk gelişimi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri uzman desteğini sağlayan online danışmanlık platformudur.



Kozalak: Orman yangınlarını büyümeden tespit eden, hava kalitesi ve gürültü ölçümü yapabilen, zehirli ve yanıcı gaz algıladığında yetkilileri uyaran bir IoT sistem çözümüdür.



Lugath: Yüksek hacim ve sıklıkta makine çevirisi ihtiyacı olan dijital platformlara, bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini 4'te 1’i fiyatla sunabilen proaktif bir SaaS platformdur.



Mantiscope: Kan hastalıklarının ön tanısında kullanılabilen, mikroskopi ve kolay paylaşım için buluta bağlı uygun maliyetli biyolojik numune tarayıcıları içeren yapay zeka tabanlı bir kan analizi hizmeti sunuyor.



ParlaPharma: COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere antiviral etkili akciğer hedefli inhalasyon ilaçlar geliştiriyor.



SekGames: Akıllı saatleri hareket algılayan bir kumanda gibi kullanarak, akıllı telefonlarla birlikte oynanabilen çapraz platform oyunlar üretiyor.



Sensiball VR: Sporcuların teknik ve bilişsel yetkinliklerini analiz eden, onlara antrenman programları sunan ve VR'da yaptıkları vuruşları hissetmelerini sağlayan giyilebilir haptik teknolojisi içeren bir sanal futbol antrenman platformudur.



Steer-By-Wire: Direksiyon ile tekerlek arasındaki tüm gereksiz mekanik bağlantıları kaldırarak, sensörlerin yanı sıra direksiyona ve direksiyon dişlisine motorlar eklenmesini ve böylece arabaların uçaklarda olduğu gibi yalnızca dijital bilgi ile sürülmesini sağlıyor.



Surfvis: Üretilen parçaların yüzey anomalilerini yapay zeka modelleriyle tespit edip kusurlu ürünlerin müşteriye gitmesini engelliyor.



Swarmnect: Otomotiv, lojistik, sigorta ve haritacılık gibi birçok sektörün süreç optimizasyonu ve servis kalitesi artırımı için ihtiyaç duyduğu yol verisini, istenilen bölgelere özel olarak toplar ve geliştirilen yapay zeka algoritmaları ile işleyerek değer üretir.



Sweephy: Genelleştirilmiş otonom veri temizleme ve düzenleme hizmeti veren bir yazılımdır.



Türkiye’ye değer katan paydaşlar



İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı’nın Elmas Paydaş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Planlama Ajansı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB)’nin Platin Paydaş; Teknoloji ile Üretelim, EnerjiSA, AgeSA, Agito, Anadolu Efes, AKSigorta, AXA Sigorta, Elder, Ford Otosan, HDI Sigorta, Teknasyon, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Teknoloji’nin Altın Paydaşları arasında yer aldığı İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge’ın Türkiye’ye değer katan, omuz omuza vermiş 40’ı aşkın paydaşı bulunuyor.



Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt için; bigbang2021.itucekirdek.com/