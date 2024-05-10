Xbox, mobil oyun mağazasını duyurdu: Çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, mobil oyun mağazası girişimlerini hızlandırıyor.

ABD'li teknoloji devinin Candy Crush veya Minecraft gibi oyunlar sunan mobil oyun mağazası açmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bloomberg Teknoloji Zirvesi'nde röportaj veren Xbox başkanı Sarah Bond, bir süredir mobil oyun mağazası üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki Temmuz ayında çıkış yapmayı planladıklarını açıkladı.

HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Uygulama başlangıçta Candy Crush, Farm Heroes, Minecraft'ın mobil versiyonu, Call of Duty: Mobile ve Diablo Immortal gibi yalnızca Microsoft'un sahip olduğu oyunları sunacak.

Lansmandan kısa bir süre sonra Microsoft'un mobil oyun mağazası üçüncü taraf oyunlarını da içerecek şekilde açılacak.

XBOX EKOSİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLACAK

Bond'un gerçek bir platformlar arası oyun merkezli mobil deneyim olarak tanımladığı Xbox mobil oyun mağazasının daha geniş Xbox ekosisteminin bir parçası olacağı açık görünüyor.

Muhtemelen bu, mevcut Xbox oyun kütüphaneleriyle bir tür entegrasyon ve Microsoft Rewards ve Xbox başarıları gibi popüler özelliklerle uyumluluk anlamına geliyor.

İLK BAŞTA WEB UYGULAMASI OLARAK KULLANIMA SUNULACAK

Ancak ilginç bir şekilde, mağaza ilk olarak geleneksel bir uygulama yerine bir web uygulaması olarak kullanıma sunulacak.

Bond, "Web üzerinden başlayacağız. Bunu yapıyoruz çünkü bu bize, ne olursa olsun ve kapalı ekosistem mağazalarının politikalarından bağımsız olarak tüm cihazlardan ve tüm ülkelerden erişilebilen bir deneyim sunma imkanı veriyor." diye konuştu.

Bu, cep telefonu web tarayıcıları üzerinden erişilebilen mevcut Xbox Cloud Gaming hizmetine oldukça benziyor.

Microsoft'un Android Google Play Store ve iOS App Store ile rekabet etmek istediği açık olsa da, Xbox mobil oyun mağazasının ana ekranda özel bir varlığı olmadan çok fazla başarı elde edebileceği tahmin edilmiyor.

Yine de, Avrupa Birliği düzenlemelerinin Apple'ın bölgede ilk kez üçüncü taraf iOS uygulama mağazalarına izin vermesine yol açmasıyla birlikte, ileride bir uygulama mağazasının açılacağını görmek kuvvetle muhtemel.

PHIL SPENCER DUYURMUŞTUI-

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir mobil oyun mağazasının hazırlıklarına başladığını ve bunu "stratejimizin önemli bir parçası" olarak nitelendirmişti .