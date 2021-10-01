Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

kripto para piyasalarında son yedi gün dalgalı geçti. Kripto paralar düştükten sonra iki gündür toparlanma işaretleri veriyor.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 10.30 itibariyle toplam piyasa değeri yüzde 1.4 artarak 2 trilyon 41 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin'deki artış ise son 24 saatte yüzde 3.1 oldu. Böylece BTC'nin fiyatı 44 bin 543 dolara, piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.09'a çıktı.

Ethereum'da da artış görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.1 artarak 3 bin 77 dolar oldu.

Ripple'da günlerdir beklediği yükseliş işaretlerini veriyor. XRP'nin fiyatı yğzde 3.3 arttı ve 97 centin üzerine çıktı.

Öte yandan Dogecoin cephesi ise halen 20 cent bandını kıramadı. DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 2.1 artsa da 20 centte sabit kaldı.

FED'İN ZİRVESİNDEN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell'dan kripto paralara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Powell, Çin'in aksine kripto para kullanımını kısıtlamak veya yasaklamak niyetinde olmadıklarını aktardı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

