Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 1 oranında geriledi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 09.15 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 722 milyar dolara indi.

Bitcoin'deki değer kaybı piyasa ortalamasıyla benzer oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 1.2 azalarak 60 bin 631 seviyesine geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 42 düzeyinde.

Ethereum'daki kayıp ise hem BTC'yi hem piyasaları geride bıraktı. Yüzde 2.6 değer kaybeden ETH 4 bin 221 dolara düştü.

Bir yükselip bir düşen Ripple son 24 saatte geriledi. XRP'nin fiyatı yüzde 5 azalarak 1.09 dolar oldu.

Dogecoin ise değişiklik göstermedi. DOGE'un fiyatı binde 3 düşüşle 26 cent seviyesinde kaldı.

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