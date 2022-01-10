Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta kabus yaşayan kripto para piyasaları haftaya sakin başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 09:56

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Başta olmak üzere bütün kripto para birimleri geçen hafta boyunca düşmüştü. 

Haftasonunu hafif yükselişle geçiren piyasalar yeni haftaya sakin başladı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları son 24 saatte binde 9 yükselerek 2 trilyon 90 milyar dolar seviyesine geldi.

Piyasaların rezerv para birimi Bitcoin ise saat 9.50 itibariyle binde 2 gerileme gösterdi. Ancak BTC geçen hafta 40 bin dolar seviyesine gelmişti. BTC işlem fiyatı ise 42 bin 002 dolar. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 38'in üzerine çıktı. 

Ethereum'daki değişiklik de bindelik düzeyde oldu. ETH'nin fiyatı binde 6 artarak 3 bin 165 doları gördü. 

Ripple cephesinde ise hiç değişiklik gözlemlenmedi. XRP'nin fiyatındaki değişiklik son 24 saatte yüzde 0 oldu ve XRP 75 cent seviyesinde kaldı. 

Dogecoin de bindelik düzeyde de olsa geriledi. DOGE'un fiyatı binde 6 düşerek 15 cent seviyesinin başına geldi. 

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