Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 2.6 artış gösterdi.

Böylece piyasalar 2 trilyon 6 milyar dolara ulaştı. Aylar sonra 2 trilyon dolar barajı yeniden aşıldı.

Bitcoin yüzde 2 yükseldi. BTC'nin fiyatı 46 bin 119 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 43.21'e geriledi.

Ethereum cephesinde de artış görüldü. ETH'nin fiyatı yğzde 3 artarak 2 bin 233 dolar seviyelerine geldi.

Ripple son bir haftanın en karlı para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 3 artarak 1.04 dolara yükseldi. XRP haftalar sonra 1 dolar barajını aştı.

Dogecoin ise aynı sürede fazla hareketlilik gösteremedi. DOGE'un fiyatı yüzde 0.7 artarak 27 cent civarlarında sabit kaldı.

MADENCİLİK ÜST ÜSTE 2. KEZ ZORLAŞTI

Bitcoin blockchain (blokzincir) zorluk seviyesi arka arkaya 2. kez arttı.

BTC madenciliği yapmak yüzde 7.31 oranında zorlaştı. 15.5 trilyona ulaşan zorluk seviyesi son 2 ayın rekoru anlamına geliyor.

Çin'in aldığı kripto madenciliği yasağı nedeniyle zorluk seviyesi dört kez üst üste düşüş göstermişti.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

