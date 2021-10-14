Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazandı ve 2.5 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin'deki değer kazancı ise piyasaların üzerindeydi. Coingecko'da yer alan bilgilere göre BTC yüzde 5 değer kazandı ve 58 bin 100 dolara yükseldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44 oldu.

Ethereum ise BTC'yle benzer oranlarda değer kazandı. Saat 08.50 itibariyle ETH'nin fiyatı yüzde 5.3 arttı ve 3 bin 652 dolar oldu.

Ripple da iki günlük sakinliği üzerinde attı ve yükselişe geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 4 artarak 1.14 dolar seviyesine geldi.

Dogecoin de yükselişe geçen bir diğer kripto para oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 4.7 artışla 23 cente yükseldi.

MADENCİLER BTC'LERİNİ SATMIYOR

Kripto para piyasalarının en güçlü oyuncuları arasında madenciler yer alıyor. Bilindiği gibi Bitcoin kazılarak üretilen bir kripto para. CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju bu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Ju'nun aktarımına göre Bitcoin madencileri ellerindeki kripto paraları dolara çevirmiyor. Bu da madencilerin bir satış baskısı hissetmediğini ve Bitcoin fiyatında yükseliş beklediği anlamına gelebilir.

Bitcoin madencileri ellerindeki kripto paraları en son Icak 2021'de nakite çevirmişti. Bu hamlenin ardından BTC yüzde 25 düşüş göstermişti.

Ju, "Madenciler artık boğa tarafında" ifadelerini kullandı.

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