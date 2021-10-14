Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün düzeltme gelen kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 09:00 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 09:43

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazandı ve 2.5 trilyon dolara yaklaştı. 

'deki değer kazancı ise piyasaların üzerindeydi. Coingecko'da yer alan bilgilere göre BTC yüzde 5 değer kazandı ve 58 bin 100 dolara yükseldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44 oldu. 

Ethereum ise BTC'yle benzer oranlarda değer kazandı. Saat 08.50 itibariyle ETH'nin fiyatı yüzde 5.3 arttı ve 3 bin 652 dolar oldu. 

Ripple da iki günlük sakinliği üzerinde attı ve yükselişe geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 4 artarak 1.14 dolar seviyesine geldi.

Dogecoin de yükselişe geçen bir diğer oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 4.7 artışla 23 cente yükseldi. 

MADENCİLER BTC'LERİNİ SATMIYOR

Kripto para piyasalarının en güçlü oyuncuları arasında madenciler yer alıyor. Bilindiği gibi kazılarak üretilen bir . CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju bu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 

Ju'nun aktarımına göre madencileri ellerindeki ları dolara çevirmiyor. Bu da madencilerin bir satış baskısı hissetmediğini ve fiyatında yükseliş beklediği anlamına gelebilir. 

madencileri ellerindeki ları en son Icak 2021'de nakite çevirmişti. Bu hamlenin ardından BTC yüzde 25 düşüş göstermişti. 

Ju, "Madenciler artık boğa tarafında" ifadelerini kullandı.  

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