Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Temmuz 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftanın üçüncü gününde de yüzde 5 değer kaybetti. Bir başka ifadeyle kripto para piyasalarındaki serbest düiüş devam ediyor. Böylece piyasalar 1.35 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin yüzde 3 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 31 bin 937 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 44.55 oldu.

Ethereum'daki değer kaybı bugün de BTC'nin üzerinde seyretti. ETH yüzde 5.3 değer kaybederek 1884 dolara indi. ETH dün 2 bin bugün ise 1900 doların altını görmüş oldu.

Ripple cephesi de 60 centin altına geriledi. XRP son 24 saatte yüzde 4.4 değer kaybetti ve 59 cente düştü.

Dogecoin ise bir süredir tutunmaya çalıştığı 20 cent desteğini yitirdi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.1 azalarak 18 cent geriledi.

9 YIL SONRA AKTİF OLAN CÜZDAN

Yüksek miktarda kripto para transferlerini takip eden Whale Alert'a (Balina alarmı) 9 yıldır hareketsiz duran bir BTC cüzdanı aktifleşti. Cüzdanın içerisinde 791 BTC (26.147.621 dolar) bulunuyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

