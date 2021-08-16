Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükselişine devam ederken Elon Musk'un Dogecoin açıklaması gündeme oturdu.. Peki Bitcoin, Ethereum, DOGE ve diğer Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

16.08.2021 - 08:55

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2.2 yükseldi. Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon dolara ulaştı. 

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin de aynı süre zarfında yüzde 1.8 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 47 bin 468 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 47.47'ye geriledi. 

Kripto para dünyasının ikinci büyük para birimi Ethereum da yüzde 1.6 artış gösterdi. ETH'nin fiyaı 3 bin 285 dolara çıktı. 

Son bir haftayı yüzde 65 yükselişle kapatan Ripple, 24 saatte yüzde 2.1 değer kaybetti. XRP'nin fiyatı 1.29 dolara geriledi. 

MUSK YİNE DOGE'U UÇURDU

NBA takımlarından Dalas Mavericks'in sahibi Amerikalı milyarder Mark Cuban, Dogecoin için en güçlü ödeme aracı dedi. 

CNBC'nin tweetine yanıt veren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bir süredir bunu söylüyorum" dedi. 

Milyarder girişimci Musk'un bu açıklamasından sonra DOGE'un fiyatı hızla yükseldi. 

Son 24 saatte yüzde 10 değer kazanan DOGE'un fiyatı 33 cente geldi. DOGE'un 1 haftalık kazancı ise yüzde 40.

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