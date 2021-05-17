Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasasında geçen hafta başlayan düşüş yeni haftada da devam ediyor.

Piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 10'dan fazla daralarak 2 trilyon 84 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'in fiyatı da aynı süreçte yüzzde 10 değer kaybederek 43 bin 538 dolara geriledi. BTC'nin son yedi günlük değer kaybı da yüzde 25'i geçti. Bitcoin'in toplam piyasa büyüklüğü 800 milyar dolara geriledi. BTC'nin hakimiyeti ise yüzde 39 seviyelerine düştü.

Ethereum da kayıptan kendi payını aldı. ETH'nin fiyatı yüzde 13'den fazla düşüş gösterdi ve 3 bin 300 dolara geriledi.

Ripple (XRP) cephesinde de düşüş gözlemlendi. XRP yüzde 11'den fazla değer kaybederek 1.39 dolara indi.

Önceki haftalarda 70 dolara cente kadar çıkan DOGE'un fiyatı da yüzde 9 düşüş göstererek 0.48 dolar oldu.





VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

