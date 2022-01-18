Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Aralık 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları sakin başladığı haftada düşüşe geçti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam değeri yüzde 1.9 azalarak 2 trilyon 125 milyar dolara düştü.

Saat 09.00 itibarilye, Bitcoin'de düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı yüzde 1.1 azalarak 42 bin 205 dolara geriledi, piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.6 oldu.

Ethereum'daki düşüş BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.5 azlarak 3 bin 185 dolar seviyelerine indi.

Ripple ise sakin bir son 24 saat geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 6 inerek 75 cent sevesine geldi.

Dogecoin de tıpkı XRP gibi düşüşünün bindelik seviyelerde tuttu. DOGE'un fiyatı binde 9 azalıla 16 cent oldu.

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