Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 4.5 değer kaybetti. Piyasaların büyüklüğü 1.65 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin'deki değer kaybı ise yüzde 5'in üzerine oldu. BTC'nin fiyatı 39 bin 722 dolara geriledi.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum ise yüzde 1.8 değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı 2 bin 555 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın kazananları arasında yer alan Ripple'ın fiyatı da düştü. XRP yüzde 3.9 gerileyerek 73 cent seviyesine indi.

Dogecoin de yüzde 2.8 değer kaybetti. DOGE fiyatı 20 cent oldu.

PAYPAL'DAN KRİPTO PARA ATAĞI

ABD merkezli ödeme devi PayPal kripto paralar için önemli bir adım attı. Şirket İrlanda'da kripto paralar için bir ekip kurmaya başladı. Şirket, kripto paralarda uyumluluk ve kara para aklama işlemlerini engellemek için pozisonlar açmaya başladı.

PayPal ayrıca kripto para çekim işlemleri üzerinde de geliştirmeler yapıyor.

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