Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir düşen kripto para piyasaları yeniden yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.15 itibariyle piyasalar yüzde 3.9 değer kazandı. Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 372 milyar dolara çıktı.

Bitcoin'deki yükseliş piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 4.6 artarak 48 bin 669 dolara yükseldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.78'e geldi.

Ethereum'daki yükseliş ise yüzde 4.5 oldu. ETH, 4 bin 26 dolardan alıcı buluyor.

Ripple cephesinde de yükseliş görüşdü. XRP'nin fiyatı 2.9 artarak günler sonra 90 centin üzerine çıktı.

Dogecoin de yükselen para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.6 atarak 17 cent oldu.

ABD'DE BİTCOİNLE MAAŞ DÖNEMİ

ABD'nin Missisippi eyaletinin başkenti Jackson'da önemli bir kripto adımı atıldı. Bordro dönüştürme seçeneğiyle maaşlar Bitcoin olarak ödenebilecek.

Çin'in madencilik yasağının ardından ABD eyaletleri üretim pastasından pay kapabilmek için yarışıyor.

Bu bordro seçeneğiyle kentin daha fazla yatırım çekmesi hedefleniyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

