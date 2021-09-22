Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları adeta düşüş haftası yaşıyor.

Neredeyse bütün kripto paraları etkileyen düşüş üçüncü gününde. Saat 8.30 itibariyle son 24 saatteki değer kaybı yüzde 1.8 oldu. Toplam piyasa değeri 1 trilyon 923 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'deki düşüş ortalamanın altında kaldı. BTC yüzde 0.5 değer kaybetti ve 42 bin 72 dolara geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41'in üzerine çıktı.

Ethereum'daki kayıp BTC'nin oldukça üzerinde. ETH yüzde 3.2 düştü ve 2 bin 867 dolara indi.

Ripple ise son 24 saatte değerini korumayı başardı. XRP'nin fiyatı sadece binde bir kayıpla 92 centte kaldı.

Dogecoin de destek olarak görülen 20 cent seviyesinin altına düşmedi. DOGE'un fiyatı yüzde 1'e yakın artış gösterse de 20 centten işlem görüyor.

İLK KEZ BİR BORSA ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC, SUEX adındaki bir kripto para borsasını yaptırım listesine ekledi.

SUEX'in fidye yazılım saldırılarında rol oynadığı belirtildi. Açıklanan verilere göre 2020'de fidye saldırıları 400 milyon dolara yükseldi.

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